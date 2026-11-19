Il primo atto dei Playoff della Supercoppa della Global Champions League 2026, che si tengono a Verona, è andato in archivio. Sul campo di gara dell’impianto scaligero – dove si corre Fiera Cavalli – si sono disputati i quarti di finale della competizione a squadre. Ecco come sono andate le cose.

A prendersi la manche sono stati i Riyad Knights di Emanuele Gaudiano: 196.18 il crono complessivo senza alcun errore. Brillante l’azzurro con un “netto” a 64.57 in sella a Chabrello PS.

Bene anche i Basel Cosmopolitans, secondi complessivamente con 198.76, di Emanuele Camilli: l’italiano in questo caso – in sella a Chacareno PS – ha chiuso con il tempo di 65.29, ma con 4 penalità.

Oltre a queste due formazioni hanno passato il turno, dalla terza all’ottava posizione: Shanghai Swans, Valkenswaard United, Cannes Stars, Mexico Amigos, Doha Falcons e, per ultimi, i Monaco Aces. Nulla da fare per il St. Tropez Pirates di un Piergiorgio Bucci ritrovato: il leader azzurro del salto ostacoli nostrano ha messo a referto un tempo personale di 66.45 senza alcun errore montando con sicurezza Pallieter vd N.Ranch.

Domani si disputerà la manche di semifinale: oltre alla 8 formazioni sopra menzionate, entreranno in gara le Top 4 della regular season. Ovvero: Prague Lions, New York Empire, Istanbul Warriors e soprattutto i Riesenbeck International.