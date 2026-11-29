Equitazione
Equitazione: Daniel Deusser vince a Madrid nella Jumping World Cup. Garofalo nella top 10
La quinta tappa della FEI Jumping World Cup 2026-2027, relativamente alla Western European League, parla il tedesco. A Madrid infatti, su un percorso da 13 ostacoli e 16 sforzi complessivi, a imporsi è stato Daniel Deusser.
Il cavaliere teutonico, numero 9 del ranking mondiale, ha superato tutta la concorrenza con un doppio percorso netto: decisivo al jump off il tempo di 41.60 fatto registrare in sella al suo Navarro van het Eelshof.
L’atleta del 1981, campione del mondo a squadre agli ultimi Mondiali di Aachen nel 2026, ha preceduto sul podio lo svedese Peder Fredricson, secondo con il tempo di 41.91 ma con 4 penalità (SV Vroom de la Pomme Z), e il brasiliano Eduardo Menezes, terzo con il crono di 43.35 anche lui con 4 penalità a referto (H5 Knockando).
In ottica italiana, molto positivo il piazzamento di Giampiero Garofalo (Querido van’t Ruytershof). L’azzurro si è classificato al 7° posto non riuscendo per pochissimo ad accedere al jump off: 69.07 il suo crono nella prima manche, senza errori ma con 1 penalità legata al tempo di percorrenza rispetto ai 69 secondi netti consentiti.
Clara Pezzoli (Hadewyn van’t Ravennest) invece ha chiuso in 20esima posizione: tempo di 67.13, ma con 8 penalità a suo carico (2 errori). Ritirato, purtroppo, Piergiorgio Bucci con Hantano.
La classifica generale della FEI Jumping World Cup 2026-2027, relativamente alla Western European League, vede al momento il francese Julien Epaillard in testa con 52 punti. Prossimo appuntamento con il circuito, in programma a La Coruna – sempre in Spagna – il 6 dicembre.