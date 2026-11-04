Equitazione
Equitazione, arriva a Verona la Global Champions League: finale nella città scaligera
Dal 19 al 22 novembre si terranno a Verona i Playoff della Global Champions League (quarti il 19, semifinali il 20 e finale il 22) e la Superfinal del Global Champions Tour (prevista il 21): la Nazionale italiana di salto ostacoli, guidata dal selezionatore Stefano Cesaretto, si appresta ad affrontare l’evento casalingo.
Piergiorgio Bucci prenderà parte di diritto alla Superfinal del Global Champions Tour, in quanto vincitore della tappa di Città del Messico su Pallieter Vd N.Ranch, mentre sono stati selezionali per il CSI5* anche Giacomo Casadei, Riccardo Pisani, Fabio Brotto, Luca Coata e Guido Grimaldi.
Casadei e Grimaldi prenderanno parte a titolo individuale alle gare del CSI5*, mentre nei Playoff della Global Champions League potrebbero essere schierati dalle rispettive squadre anche Emanuele Gaudiano, Emanuele Camilli e Clara Pezzoli.
Nelle gare del CSI2*, invece, saranno presenti dieci azzurri, ovvero Giulia Martinengo Marquet, Antonia Pinardi, Nico Lupino, Cristiano Mion, Francesco Turturiello, Francesca Ciriesi, Martina Ferrari, Angelica Pellicari, Andrea Pisani e Riccardo Vittori.