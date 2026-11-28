Enea Bastianini è ovviamente contento dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Cheste, intitolato a Ricardo Tormo, il pilota romagnolo ha disputato una delle sue migliori prove della stagione, il modo migliore per salutare il team Red Bull KTM Tech3 con il quale, oggettivamente, non ha mai avuto grande feeling a livello tecnico.

La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a Marco Bezzecchi che precede Jorge Martin per 2.9 secondi e 3.7 su Enea Bastianini. Quarta posizione per Ai Ogura a 3.9, quinta per Fabio Di Giannantonio a 5.0, sesta per Alex Marquez a 5.3. Settimo Pedro Acosta a 8.0, ottavo Brad Binder a 9.4, nono Pol Espargarò a 10.6, decimo Joan Mir a 11.3.

Al termine della Sprint Race odierna il pilota del team Red Bull KTM Tech3 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Che dire? Un weekend davvero speciale per me e per tutti nel suo complesso. Sinceramente quello di Valencia non è propriamente uno dei tracciati che preferisco ma, sin dalla prima sessione di prove libere, ho visto che la moto rispondeva bene e risultavo veloce e competitivo. A quel punto mi sono detto, prima del via di questa Sprint Race, di provare il tutto per tutto e di regalare un podio alla squadra per salutarla nel migliore dei modi. Da metà stagione in avanti abbiamo fatto uno step interessante e piano piano sono arrivato dove volevo arrivare con la mia moto”.

Il pilota che, nella prossima stagione, gareggerà con il team Aprilia Trackhouse, prosegue nel suo racconto: “La gara? Penso che sia stata davvero incredibile, ho spinto dal primo all’ultimo metro. Nel finale quando ho visto che Ai Ogura si stava facendo sotto in maniera minacciosa ho lasciato andare i freni e ho fatto di tutto per tenermi questo podio, il secondo in una Sprint Race in questa annata. Ad ogni modo il lavoro non è concluso. Domani ci attende una gara lunga tutta da vivere, nella quale voglio fare bene di nuovo. Voglio chiudere nel migliore dei modi e portare questa energia verso la prossima stagione”.