Emma Aicher vince con margine lo slalom di Levi e fa già paura per la Coppa del Mondo. Azzurre comparse

La Coppa del Mondo di sci alpino potrebbe aver trovato la sua nuova regina. Emma Aicher conquista il suo primo successo della carriera in slalom (il sesto complessivo) e lo fa in quel di Levi, dando una dimostrazione di superiorità molto importante tra prima e seconda manche. Una naturalezza clamorosa nella sciata, mai scomposta, sempre in controllo sia sul piano sia sul ripido. Nessuna pressione dopo aver chiuso nettamente al comando a metà gara, testa da vera campionessa e sono anche cento punti pesantissimi in ottica classifica generale.

Ancora una volta Lara Colturi si deve accontentare del secondo posto e deve rimandare così l’appuntamento con la prima vittoria della carriera. L’albanese ha concluso a 43 centesimi dalla vincitrice, faticando un po’ troppo sulla parte più ripida del tracciato. Si va a prendere il podio anche l’austriaca Katharina Truppe, che rimonta due posizioni con il miglior tempo di manche e conclude a 50 centesimi da Aicher.

Non arriva il podio, ma è un quarto posto di grande significato per Zrinka Ljutic, che ha perso una posizione rispetto a metà gara. Dopo una stagione passata disastrosa, la croata si riprende subito a Levi e termina quarta a 83 centesimi dalla testa. Quinta la svedese Anna Swenn Larsson (+1.08) ed ottima la prova della squadra francese, che piazza Marion Chevrier (+1.23) e Marie Lemure (+1.49) rispettivamente al sesto e settimo posto.

Giornata storica per l’Australia, che torna ad avere una sua atleta tra le prime dieci di una gara di Coppa del Mondo quasi ventisette anni dopo (12 dicembre 1999, Zali Steggall ottava in slalom a Serre Chevalier). Il merito è tutto di Madison Hoffman (+1.73), bravissima prima a qualificarsi con il 57 e poi a recuperare anche quattro posizioni, terminando così ottava. A completare la top-10 ci sono l’austriaca Katharina Huber (+1.89) e la svizzera Wendy Holdener (+1.92), mentre è solo undicesima Camille Rast (+2.11), che perde ben sette posizioni e continua il suo poco feeling con la pista di Levi.

La migliore delle azzurre è Beatrice Sola, che centra anche il suo miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo, terminando in diciannovesima posizione (+2.86), Appena dietro di lei, invece, Lara Della Mea (+2.89), mentre termina ventiquattresima Martina Peterlini (+3.51).

In classifica generale di Coppa del Mondo dopo appena due gare ci sono in testa proprio Emma Aicher e Lara Colturi con 160 punti. Dietro di loro l’americana Paula Moltzan con 100 e la croata Zrinka Ljutic con 86. Mikaela Shiffrin ha già un ritardo di 124 punti da Aicher, che può ulteriormente allungare in quel di Gurgl, visto che l’americana sarà ancora assente.