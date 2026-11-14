Elvanie Nimbona brilla nel Cross di Pforzheim! Podio World Tour e segnali per gli Europei

Elvanie Nimbona si è resa protagonista di un’eccellente prestazione nel Cross di Pforzheim, prova valida per il World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle corse campestri). L’azzurra ha conquistato un pregevole terzo posto sui pratoni della località tedesca, lungo un tracciato caratterizzato da diversi saliscendi e di non semplice lettura sotto il profilo tecnico, tra l’altro sferzato da un forte vento e con temperatura di circa 7 °C.

La 28enne di origini burundesi, che ha acquisito la cittadinanza lo scorso anno, ha corso nel gruppo di testa fino a metà gara e poi ha dovuto cedere il passo alla formidabile keniana Caren Chephirchir, capace di completare i 7,5 chilometri con il tempo di 22:50, e alla burundese Francine Niyomukunzi (seconda in 22:52). La nostra portacolori ha accusato un distacco di 29 secondi al traguardo, andando un po’ in difficoltà nell’ultimo chilometro.

L’alfiere della Caivano Runners si è lasciata alle spalle le padrone di casa Elena Burkard (23:27) e Pia Schlattmann (23:36), dando un segnale importante in avvicinamento agli Europei, che si disputeranno domenica 13 dicembre a Belgrado (Serbia). Prosegue il buon momento di Elvanie Nimbona, che nelle scorse settimane ha conquistato due titoli italiani (10 km su strada e mezza maratona) e che ha già corso per la Nazionale nella Coppa Europa dei 10.000 metri e ai Mondiali di mezza maratona.