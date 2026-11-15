Elisa Palmero e Mohad Abdikadar vincono la Corri Libera, sigilli azzurri a Roma

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è andata in scena Corri Libera, corsa di cinque chilometri che ha animato le strade del centro di Roma. Elisa Palmero ha vinto la seconda edizione della competizione con il tempo di 16:05, precedendo Odette Sawekoua dal Benin (16:25) e Aurora Bado (16:55).

All’evento hanno partecipato più di diecimila persone, lungo il percorso tra il Colosseo e i Fori Imperiali, che ha toccato anche l’Aventino, Piramide, Lungotevere, Bocca della Verità, Teatro Marcello. Le condizioni meteo non ideali della Capitale non hanno frenato l’entusiasmo dei podisti, in una giornata che ha coniugato sport e impegno civico.

Mohad Abdikadar ha dettato legge nella gara maschile con il crono di 14:14, lasciandosi alle spalle Giuseppe Gravante (14:17) e Giuseppe Gerratana (14:20). L’iniziata organizzata da Sport e Salute era promossa da tre ministri (Eugenia Rocella, famiglia, natalità e pari opportunità; Andrea Abodi, sport e giovani; Giuseppe Valditara, istruzione e merito).