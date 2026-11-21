Ekaterina Antropova si è rivelata la regina del servizio in occasione del confronto tra il suo Eczacibasi Istanbul e il Kuzeyboru, nell’incontro valido per la decima giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. L’opposto della nostra Nazionale ha messo a segno ben 7 ace e ha chiuso l’incontro da top scorer, con all’attivo 19 punti e il 46% in attacco. Ruggito perentorio da parte dell’attaccante azzurra, che sta prendendo le misure al torneo ed è sempre più la trascinatrice delle Tigri.

Le padrone di casa hanno vinto con il netto punteggio di 3-0 (25-15; 25-23; 25-22), sotto l’impulso di Antropova e delle schiacciatrici Aleksandra Uzelac (10 punti) ed Ebrar Karakurt (9), tutte ben dirette da Elif Sahin (6 punti personali). Da annotare anche le 9 marcature della centrale Asli Kalac, affiancata sottorete da Camilla Weitzel (4), mentre tra le fila delle ospiti la migliore in campo è stata Julia Szczurowska (13 punti).

L’Eczacibasi si è portato al secondo posto provvisorio con 24 punti all’attivo, a due lunghezze di distacco dalla capolista VakifBank (che ha disputato un incontro in meno) e con un punto di margine rispetto al Fenerbahce (che deve recuperare due partite). Il prossimo impegno delle Tigri in campionato è previsto domenica 29 novembre (ore 16.00 italiane) contro il Galatasaray Istanbul di Myriam Sylla, per un derby che si preannuncia molto acceso.