Egonu, Piva e Lanier: la ricetta offensiva di Milano, Cuneo strapazzata e vetta in Serie A1

Milano ha travolto Cuneo con un perentorio 3-0 (25-13; 25-17; 25-13) nell’incontro valido per la nona giornata della Serie A1 di volley femminile e ha infilato la nona vittoria consecutiva, utile per confermarsi in testa alla classifica con 27 punti, in attesa della risposta di Conegliano, che staserà sarà impegnata sul campo di Bergamo e andrà a caccia del successo pieno per operare l’aggancio alla compagine meneghina in vista del rovente scontro diretto ormai all’orizzonte.

La Numia ha sbrigato la pratica in un’ora di gioco, prendendo il largo nelle battute iniziali dei tre set e ampliando con facilità il margine di vantaggio nei confronti delle padrone di casa, incapaci di reagire contro una delle più serie pretendenti alla conquista dello scudetto e non riuscendo a creare la minima difficoltà alle rosa-azzurre.

Le ragazze di coach Chicco Blengini si sono rivelati impeccabili, hanno difeso l’imbattibilità stagionale e si lanciano con grande ottimismo verso la grande sfida di settimana promossa contro le Pantere, determinante per il primo posto al termine del girone d’andata. Le piemontesi sono incappate nel quarto stop di fila e rimangono al penultimo posto in graduatoria, in piena lotta per non retrocedere.

L’opposto Paola Egonu ha messo a segno 10 punti, venendo a tratti sostituita da Alondra Denis Tapia Cruz (3 marcature). Sono andate in doppia cifra anche le schiacciatrici Rebecca Piva (14) e Khalia Lanier (13). La centrale Hena Kurtagic si è ben distinta (9 punti, 4 muri) accanto ad Anna Danesi (3 punti), mentre tra le fila di Cuneo le migliori sono state Francesca Mcbride (7 punti), Masa Pucelj (4) ed Elena Baka (4).