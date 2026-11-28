Snowboard
È SUBITO ITALIA nel PGS! Lucia Dalmasso trionfa a Ruyi!
La Coppa del Mondo di snowboard parallelo femminile si apre in maniera trionfale per i colori azzurri. Sulle nevi di Snow Ruyi (Cina), l’incontenibile Lucia Dalmasso, bronzo olimpico in carica, conquista uno splendido successo e corona così una gara esemplare.
L’azzurra, al settimo successo individuale in Coppa del Mondo della sua carriera, domina la Big Final contro l’olandese Michelle Dekker evidenziando una stabilità sensazionale sulla tavola e non concedendo la minima possibilità di entrare in gara alla propria rivale, battuta per 36 centesimi. Completa il podio di giornata Sofiya Nadyrshina. Nella Small Final l’atleta russa supera di 20 centesimi la coreana Jang Seo Hee e ottiene così il terzo posto.
Si ferma invece ai quarti di finale il cammino dell’ottima Jasmin Coratti. Nell’ultima serie del terzultimo turno di gara l’azzurra, dopo aver superato la compagna di squadra Elisa Valle negli ottavi di finale, deve infatti alzare bandiera bianca nei confronti della futura vincitrice di giornata, che la batte con un vantaggio di 53 centesimi.
Termina ai quarti anche il cammino di Elisa Fava. Nella prima serie dei quarti di finale l’italiana cede il passo, con un distacco di 10 centesimi, alla coreana Jang Seo Hee. Negli ottavi Fava aveva superato la canadese Aurelie Moisan con 30 centesimi di margine.