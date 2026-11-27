Nella mattinata di domenica 29 novembre si terrà la Maratona di Torino 2026. Grande attesa per una delle 42,195 chilometri più suggestive e affascinanti d’Italia, che ha raggiunto quest’anno circa 4.200 iscritti, ai quali vanno aggiunti gli oltre 5000 runner che prenderanno parte in simultanea alla mezza maratona con partenza unificata da piazza Vittorio Veneto.

Il traguardo sarà invece in piazza Castello dopo un percorso pianeggiante che attraverserà il Parco del Valentino e la zona del Lingotto, con dei passaggi anche nei territori di Moncalieri, Beinasco e Nichelino prima del rientro verso il centro del capoluogo piemontese. Tra i favoriti della vigilia ci sono il moldavo Maxim Raileanu ed il keniano Samson Kipchirchir Keiyo, mentre in ambito femminile le donne da battere saranno le africane Viola Jelagat Yator e Kassaye Agimas Wubu. Da monitorare il debutto sulla distanza dell’ex primatista italiano dei 400 metri Davide Re.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Torino 2026. La partenza della gara è prevista alle ore 8.30, ma ad oggi non è prevista la copertura televisiva (e streaming) dell’evento in attesa di eventuali novità e aggiornamenti da qui a domenica mattina.

CALENDARIO MARATONA TORINO 2026

Domenica 29 novembre

Ore 8.30 Partenza Maratona di Torino

PROGRAMMA MARATONA TORINO 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta Live streaming: non prevista.