Tutto pronto per la Maratona di Firenze 2026, in programma domenica 29 novembre dalle ore 8.30. L’edizione numero 42 dell’evento ha raggiunto il sold out sulla distanza regina dei 42,195 chilometri già a fine agosto raggiungendo la quota massima di 13 mila iscritti, 50% dei quali stranieri, con una percentuale di donne partecipanti che si aggira sul 27%.

Nessuna novità per quanto riguarda il tracciato, infatti è stato confermato il tradizionale percorso con partenza e arrivo in piazza Duomo passando da tutti i luoghi più suggestivi e artistici della città come Ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza Santa Croce e la Fortezza da Basso, ma anche l’oasi verde di Firenze ed il Parco delle Cascine. Gli uomini da battere sono i keniani Kosmas Kiplimo Lagat e Silas Sugut Kipkoech oltre all’etiope Siyum Diriba Tola, mentre nella gara femminile i riflettori saranno puntati sulle africane Lucy Chepoghon Chelele, Patience Jebet Kimutai e Tsehay Gebre Getiso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Firenze 2026. La partenza della gara è prevista alle ore 8.30 e l’evento verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su RaiSportHD (fino alle 9.55 e dalle 11.15 in poi) ed in diretta streaming integrale su RaiPlay Sport 2.

CALENDARIO MARATONA FIRENZE 2026

Domenica 29 novembre

Ore 8.30 Partenza Maratona di Firenze – Sintesi in differita su RaiSportHD lunedì 30 novembre dalle 22.50

PROGRAMMA MARATONA FIRENZE 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta Live streaming: non prevista.

RaiSportHD manderà in onda una sintesi dell’evento in differita lunedì 30 novembre alle ore 22.50.