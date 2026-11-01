Dove vedere la F1 stasera in tv, GP Messico 2026: orario gara, differita TV8, streaming

Domenica 1° novembre 2026 è una data destinata con ogni probabilità a rimanere scolpita per sempre a caratteri cubitali nella storia del motorsport italiano. Kimi Antonelli si trova infatti ad un passo dalla certezza aritmetica di laurearsi campione del mondo di Formula Uno, scenario che si materializzerà già stasera arrivando tra i migliori nove nel Gran Premio del Messico.

Il bolognese della Mercedes sta per diventare il pilota più giovane della storia capace di fregiarsi del titolo iridato nella massima categoria automobilistica globale, al termine di una stagione favolosa. L’azzurro proverà a trionfare in grande stile, andando a caccia se possibile anche del successo di tappa partendo dalla quarta casella in griglia, ma i favoriti della vigilia sono sulla carta i ferraristi Lewis Hamilton (pole-man) e Charles Leclerc (terzo), oltre a George Russell 2° con l’altra Freccia d’Argento e Max Verstappen 5° con la Red Bull.

Il Gran Premio del Messico di F1 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire la corsa messicana in chiaro ed in differita dalle ore 22.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

F1 STASERA IN TV

Domenica 1° novembre

Ore 21.00 Gara a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP MESSICO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara dalle ore 22.00.