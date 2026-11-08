Dove vedere la F1 stasera in tv, GP Brasile 2026: orario gara, streaming, programma TV8

L’autodromo José Carlos Pace di Interlagos si appresta ad ospitare una delle gare potenzialmente più belle degli ultimi anni, seppur a giochi già fatti per quanto riguarda l’assegnazione del titolo piloti. Alle ore 18.00 italiane è in programma (meteo permettendo) il Gran Premio del Brasile 2026, ventesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno e ultimo atto del tripleheader americano.

Le previsioni indicano un forte rischio pioggia per quasi tutta la domenica a San Paolo, quindi ci sono tutti i presupposti per vivere una corsa lunga e ricca di colpi di scena. Lando Norris parte dalla pole position con la sua McLaren davanti alla Mercedes del nuovo campione iridato Kimi Antonelli, mentre alle loro spalle si sono inseriti degli outsider come Liam Lawson e Nico Hulkenberg approfittando delle penalità scontate (per cambio motore) da ben quattro big: George Russell (scatterà dal 7° posto), Charles Leclerc (14°), Lewis Hamilton (20°) e Max Verstappen (21°).

Il Gran Premio del Brasile di F1 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire la corsa brasiliana in chiaro ed in differita dalle ore 21.25. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

F1 STASERA IN TV

Domenica 8 novembre

Ore 18.00 Gara a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

PROGRAMMA GP BRASILE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport F1.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara dalle ore 21.25.