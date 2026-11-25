La rivincita della Supercoppa arriva undici giorni dopo e mette in palio il primo posto in Superlega. Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova si affrontano giovedì 26 novembre alle 20.30 al Pala Barton Energy, nell’anticipo della decima giornata. Gli umbri guidano con 19 punti in sette partite, i marchigiani inseguono a quota 18 dopo sei incontri. Entrambe sono imbattute, ma la Lube ha sempre conquistato l’intera posta e può puntare al sorpasso.

Lo spostamento nasce dagli impegni internazionali di Perugia, chiamata a difendere il titolo mondiale per club dal 15 al 20 dicembre in Polonia. La Sir Sicoma Monini Perugia, questa la denominazione nelle competizioni internazionali, cercherà il quarto successo iridato dopo quello ottenuto nel 2025 a Belém. A Katowice affronterà Sada Cruzeiro, Al Ahly e Jakarta Bhayangkara Presisi nella Pool B. Le prime due passeranno alle semifinali del 19 dicembre a Częstochowa, dove il giorno successivo saranno assegnate le medaglie. L’anticipo con Padova già disputato a ottobre risponde alla stessa necessità di liberare il calendario.

Prima della trasferta iridata, però, c’è un confronto che promette di pesare nella corsa al vertice. La finale di Parma ha indicato due strade diverse per incidere. Civitanova ha fatto male con battuta e muro, producendo nove ace e tredici muri, mentre Perugia ha trovato nella distribuzione di Giannelli e nell’apporto dei centrali le risorse per rimontare due set. Giovedì la squadra di Medei dovrà mantenere quella pressione più a lungo, soprattutto quando gli umbri riusciranno ad allargare il gioco. Reggers arriva dai 19 punti con il 75% in attacco contro Piacenza, ma contro la Lube troverà un sistema che in Supercoppa lo ha murato sette volte. Per Giannelli sarà quindi importante tenere coinvolti Loser e Sanguinetti, costringendo i centrali ospiti a ritardare gli spostamenti. Semeniuk e Plotnytskyi dovranno garantire alternative sulle bande, sostenendo anche il lavoro di Loreti in ricezione.

La Lube può affidarsi alla potenza di Aleksandar Nikolov, autore di 28 punti nella finale di Supercoppa, ma avrà bisogno di un contributo continuo anche da Bottolo e Loeppky. Simeon Nikolov dovrà alternare le uscite per impedire al muro umbro di concentrarsi sull’opposto. Al centro, Howe si propone dopo i 13 punti contro Prata, con otto attacchi vincenti su otto e cinque muri. La precisione del primo tocco di Balaso e degli schiacciatori sarà decisiva per sfruttarne le qualità.

Le due squadre arrivano da vittorie in tre set, ma questo incrocio richiederà soprattutto lucidità negli scambi prolungati. Coperture e ricostruzioni possono determinare i finali, quando il primo attacco non sarà sufficiente. Perugia cerca un’altra conferma contro una rivale diretta, Civitanova vuole trasformare il rendimento perfetto in campionato in una vittoria che cancelli l’amarezza di Parma e le consegni la vetta.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala Barton Energy giovedì 26 novembre con inizio alle 20.30. Non è prevista la diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Vbtv e Dazn. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Susa Scai Perugia e Lube Civitanova

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY MASCHILE

Giovedì 26 novembre – PalaRaschi di Parma

Ore 20.30: Sir Susa Scai Perugia vs Lube Civitanova

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY MASCHILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: VBTV e Dazn

Diretta Live testuale: OA Sport