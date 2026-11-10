Dove vedere in tv Novara-Conegliano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Conegliano e Novara si affronteranno nell’ottava giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. Dopo aver infilato un filotto di sette affermazioni consecutive in campionato ed essersi portate al comando della classifica, le Pantere torneranno in campo per disputare questo turno infrasettimanale e dare nuova linfa a una rivalità storica del panorama tricolore.

L’appuntamento è per mercoledì 11 novembre (ore 20.30). La corazzata veneta se la dovrà vedere contro l’arrembante compagine piemontese, sostenuta dal proprio pubblico del PalaIgor e desiderosa di firmare il colpaccio ad effetto dopo un avvio di stagione un po’ troppo altalenante sotto la guida di Massimo Barbolini.

A trascinare il sestetto di coach Daniele Santarelli saranno la palleggiatrice Joanna Wolosz, dalle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, dalla bomber Isabelle Haak, dal libero Monica De Gennaro. A guidare Novara saranno le attaccanti Kaja Grobelna, Tatiana Tolok e Lina Alsmeier, le centrali Federica Squarcini e Benedetta Bartolini, sotto la regia di Carlotta Cambi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Novara-Conegliano, incontro valido per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play e DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NOVARA-CONEGLIANO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 11 novembre

Ore 20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA NOVARA-CONEGLIANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN, per gli abbonati;

Diretta testuale: OA Sport.