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Dove vedere in tv Musetti-Fritz, ATP Stoccolma 2026: orario semifinale, canale, streaming
Venerdì 13 novembre, nella seconda semifinale del tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 di Stoccolma 2026 di tennis l’azzurro Lorenzo Musetti sarà opposto al numero 1 del seeding, lo statunitense Taylor Fritz.
Il match sarà il terzo a partire dalle ore 11.30 sul Center Court, ma si disputerà comunque non prima delle ore 17.00: si tratta del nono incontro tra i due sul circuito maggiore, con l’azzurro in vantaggio nei precedenti per 5-3.
La sfida che vedrà protagonista Lorenzo Musetti nel torneo ATP 250 di Stoccolma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match.
CALENDARIO ATP STOCCOLMA 2026
Venerdì 13 novembre
Center Court – Dalle ore 11.30
Quentin Halys (Francia) – Frances Tiafoe (Stati Uniti, 7)
Non prima delle ore 14.00
Alejandro Tabilo (Cile, 4) – Thiago Agustin Tirante (Argentina)
Non prima delle ore 17.00
Lorenzo Musetti (Italia) – Taylor Fritz (Stati Uniti, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
PROGRAMMA ATP STOCCOLMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta live testuale: OA Sport.