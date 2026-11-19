Milano e Conegliano si affronteranno domenica 22 novembre (ore 18.00) nell’attesissimo big match della decima giornata della Serie A1 di volley femminile. All’Unipol Forum di Assago andrà in scena lo scontro diretto tra le due principali pretendenti alla conquista dello scudetto, che si presenteranno all’appuntamento da imbattute in campionato: nove vittorie in altrettanti incontri disputati, portando a casa sempre la massima posta in palio.

La compagine lombarda e la corazzata veneta svettano in testa alla classifica generale con 27 punti all’attivo: la Numia ha lasciato per strada un paio di parziali, mentre l’Imoco ha perso il primo set della stagione domenica sera in occasione della trasferta di Bergamo. Chi riuscirà a imporsi in questo testa a testa metterà una seria ipoteca sul primato al termine del girone d’andata e darà un chiaro messaggio all’avversarie diretta nell’intensa lotta per il tricolore.

Le padrone di casa, guidate da coach Chicco Blengini, potranno fare affidamento sulla bomber Paola Egonu, sui martelli Khalia Lanier e Rebecca Piva, sulle centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, sulla palleggiatrice Francesca Bosio, sul libero Eleonora Fersino. Le ospiti, allenate da Daniele Santarelli, saranno trascinate dall’opposto Isabelle Haak, dalle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, dalla regista Joanna Wolosz, dalle centrali Linda Manfredini e Raphaela Folie (salvo rientro di Sarah Fahr), dal libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Conegliano, incontro valido per la decima giornata della Serie A1 di volley femminile. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO MILANO-CONEGLIANO, SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 22 novembre

Ore 18.00 Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano

PROGRAMMA MILANO-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.