Dove vedere in tv Milano-Brescia, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Milano e Brescia si affronteranno nell’ottava giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. Dopo aver disputato il big match contro Scandicci, le meneghine torneranno in campo di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud per disputare un intenso derby lombardo contro una formazione che si è dimostrata un duro osso da battere in avvio di campionato.

Le ragazze di coach Chicco Blengini partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attente alla verve di una formazione baldanzosa, che domenica pomeriggio ha disputato il sentito derby con Bergamo. L’appuntamento è per mercoledì 11 novembre (ore 20.30), in occasione del turno infrasettimanale di metà girone d’andata.

Milano sarà guidata dalle sue titolari di riferimento: l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Francesca Bosio, le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, i martelli Khalia Lanier e Rebecca Piva, il libero Eleonora Fersino. Brescia punterà in particolar modo su Julia Kavalenka, Bozica Markovic, Rachele Nardelli e Andjelka Novosel.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Brescia, incontro valido per l’ottava giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-BRESCIA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 11 novembre

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Banca Valsabbina Millenium Brescia

PROGRAMMA MILANO-BRESCIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.