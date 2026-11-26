La Coppa del Mondo di sci alpino vola oltreoceano e comincia la sua trasferta in Nord America. Sarà un weekend ricchissimo negli Stati Uniti tra Killington, dove è in programma un gigante ed uno slalom femminile, e Copper Mountain, con il primo superG dell’anno e poi con un gigante il giorno dopo.

Sarà dunque un fine settimana dedicato ancora alle prove tecniche in quel di Killington. Grande attesa in casa Italia visto che ci sarà l’esordio stagionale di Sofia Goggia in gigante. Attenzione anche a Lara Della Mea, che vuole essere protagonista sia tra le porte larghe sia tra i rapid gates. L’attenzione, però, è soprattutto su Mikaela Shiffrin, con l’americana che torna in pista dopo aver deciso di saltare gli appuntamenti di Levi e Gurgl.

Scatta l’ora anche degli uomini-jet, che saranno protagonisti a Copper Mountain nella giornata di sabato con un superG. Favoriti gli svizzeri, ma sicuramente gli azzurri, su tutti Giovanni Franzoni e Dominik Paris vorranno essere protagonisti. Appuntamento poi con il gigante alla domenica, con Alex Vinatzer che è la punta di diamante della squadra azzurra.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare a Killington e Copper Mountain, valide per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO KILLINGTON 2026

Sabato 28 Novembre



Ore 15:30 Prima manche gigante femminile

Ore 18:30 Seconda manche gigante femminile

Domenica 5 Novembre



Ore 16:30 Prima manche slalom femminile

Ore 19:30 Seconda manche slalom femminile

CALENDARIO SCI ALPINO COPPER MOUNTAIN 2026

Sabato 28 Novembre



Ore 19:45 Super-G maschile

Domenica 5 Novembre



Ore 18:00 Prima manche gigante maschile

Ore 21:00 Seconda manche gigante maschile

COPPA DEL MONDO KILLINGTON 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

COPPA DEL MONDO COPPER MOUNTAIN 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport

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