La Coppa del Mondo di sci alpino ha ormai aperto i battenti e dopo Levi si trasferisce in Austria a Gurgl. Sarà un altro fine settimana dedicato completamente allo slalom: appuntamento al sabato con la gara femminile, mentre domenica spazio agli uomini.

In campo femminile si riparte dalla vittoria di Emma Aicher, che ha dominato sulle nevi finlandesi e che si presenta come la favorita anche in Austria. Attenzione, però, a Lara Colturi che è ormai prossima a vincere la sua prima gara di Coppa del Mondo. La concorrenza è elevata, partendo anche dalla padrona di casa Katharina Truppe, ma senza dimenticare le svizzere Camille Rast e Wendy Holdener, sicuramente tra le più deluse dello scorso weekend.

Tra gli uomini, invece, Lucas Pinheiro Braathen cerca il tris dopo la vittoria in gigante a Soelden e quella in slalom a Levi. Un inizio di stagione magico per il brasiliano, anche se gli avversari non mancano, come il francese Clement Noel e lo svizzero Loic Meillard, che sembrano i principali rivali del sudamericano. Voglio di riscatto per i norvegese Atle Lie McGrath, Henrik Kristoffersen e Timon Haugan, mentre i padroni di casa austriaci cercano un guizzo con Fabio Gstrein e Joshua Sturm.

Per l’Italia è un importante fine settimana, soprattutto per Alex Vinatzer che cerca conferme dopo lo splendido quinto posto in rimonta ottenuto in Finlandia con una seconda manche incredibile. Gli altri azzurri devono invece rialzarsi dopo il deludente esordio, visto che nessun altro è riuscito a centrare la qualificazione alla seconda manche. Attesa anche al femminile dove l’obiettivo è fare decisamente meglio della gara di Levi, con Lara Della Mea punta di diamante e con Marta Rossetti e Martina Peterlini che hanno un po’ più di chilometri di sci sulle gambe dopo i tanti problemi fisici.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare a Gurgl, valide per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 (prima manche), Rai Sport HD (seconda manche); in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO GURGL 2026

Sabato 21 Novembre



Ore 10:30 Prima manche slalom femminile

Ore 13:30 Seconda manche slalom femminile

Domenica 22 Novembre



Ore 10:30 Prima manche slalom maschile

Ore 13:30 Seconda manche slalom maschile

COPPA DEL MONDO GURGL 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (prima manche), Rai Sport HD (seconda manche)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.