Dove vedere in tv Lettonia-Italia, Qualificazioni Europei basket femminile 2027: orario, programma, streaming

Lettonia contro Italia, una sfida che si rinnova sì, ma solo da quando il Paese baltico ha potuto ritornare alla propria indipendenza. E di equilibrio se n’è sempre vissuto molto, così come molte sono state le cose da dire nel tempo quando queste due selezioni si sono affrontate.

Si pensa alla Lettonia e si pensa a quanto di incredibile accadde nel 2017, quando un fischio controverso contro Zandalasini girò il match che valeva la qualificazione ai Mondiali 2018 (e Masciadri tirò sul ferro la tripla allo scadere che avrebbe potuto cambiare tutto). Una sliding door, quella, così come la sliding door azzurra è arrivata 9 anni dopo al Pireo. Per l’Italia si arriva da due vittorie, per la Lettonia da una vittoria e una sconfitta e una situazione di ricostruzione generale.

Il match tra Lettonia e Italia delle qualificazioni agli Europei di basket femminile 2027 si giocherà domani alle ore 18:00. Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su SkyGo, Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO LETTONIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2027

Martedì 17 novembre

Ore 18:00 Lettonia-Italia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA LETTONIA-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport