Domenica 22 novembre andrà in scena la Cinque Mulini 2026, tradizionale evento di corsa campestre giunto alla 94ma edizione. Sui pratoni di San Vittore Olona (in provincia di Milano) si correrà una prestigiosa prova del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa disciplina). Si preannuncia grande spettacolo in una manifestazione che funge da avvicinamento agli Europei di Cross, previsti domenica 13 dicembre a Belgrado.

L’Italia punta a essere grande protagonista sul fronte maschile con Yeman Crippa, che farà il proprio ritorno in gara dopo aver conseguito il secondo posto nella prestigiosa Maratona di New York. Il fuoriclasse trentino lascerà momentaneamente i 42 km per spostarsi sugli 8,2 km del tracciato lombardo, dove proverà a ripetersi sui livelli del 2023, quando raccolse una preziosa piazza d’onore e riportò il tricolore sul podio dopo un lungo digiuno. Sul fronte femminile, invece, spazio a Micol Majori, bronzo europeo sui 5000 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Cinque Mulini 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Appuntamento alle ore 11.50 con la gara femminile e alle ore 12.30 con la prova maschile.

CALENDARIO CINQUE MULINI 2026

Domenica 22 novembre

Ore 11.50 Gara femminile, su 6,2 km (3 giri) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 12.30 Gara maschile, su 8,2 km (4 giri) – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CINQUE MULINI 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.