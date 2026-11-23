Giovedì 26 novembre l’Italia di Luca Banchi ospita la Turchia al PalaEur di Roma per la quinta finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket. Gli azzurri affrontano la capolista del Gruppo J, già qualificata alla fase finale e ancora imbattuta, in una sfida che arriva in un momento chiave del cammino verso Doha.

La Turchia si presenta a Roma con un ruolo da dominatrice del girone. Con otto vittorie in altrettante partite è già sicura del pass per il Mondiale e occupa il quinto posto del ranking europeo. Per gli azzurri è un test di altissimo livello davanti al proprio pubblico: la Nazionale torna a giocare nella Capitale dopo quasi 20 anni e lo fa in una serata che vedrà la presenza del Capo dello Stato.

Per l’Italia la classifica impone di non sbagliare. Mancano quattro partite alla fine delle qualificazioni e gli azzurri sono terzi con un bilancio di 5 vittorie e 3 sconfitte, in piena corsa per uno dei tre posti che valgono il Mondiale. Alle spalle della Turchia c’è la Serbia (6-2), poi l’Italia (5-3) e la Lituania (4-4), mentre Bosnia Erzegovina e Islanda inseguono a quota 3-5. Dopo la sfida con i turchi, gli uomini di Banchi saranno impegnati domenica 29 novembre a Belgrado proprio contro la Serbia. A febbraio il calendario prevede poi la rivincita con la Bosnia Erzegovina e la trasferta in Turchia.

Il CT ha diramato la lista dei convocati: al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa si sono ritrovati Awudu Abass, Nicola Akele, Leo Candi, Guglielmo Caruso, Giovanni Emejuru, Nico Mannion, John Petrucelli, Marco Spissu, Amedeo Tessitori e Stefano Tonut. Tornano in gruppo Giovanni Veronesi e Andrea Calzavara, mentre sono alla prima chiamata Lodovico Deangeli, Andrea Loro e Cheickh Niang. La novità assoluta è Mirza Alibegovic. Dal 25 novembre si aggregheranno Tommaso Baldasso, Momo Diouf, Francesco Ferrari, Giampaolo Ricci e Darius Thompson, mentre Gabriele Procida raggiungerà il gruppo il 26 novembre. Alessandro Pajola arriverà invece dal 27 novembre, in tempo per la gara di Belgrado.

La palla a due di Italia-Turchia è fissata per le ore 20.00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Basket (canale 205), oltre che in diretta streaming su DAZN e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027 GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

Giovedì 26 novembre



Ore 20:00 Italia-Turchia – Diretta tv su Sky Sport Basket (canale 205)

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (canale 205)

Diretta streaming: DAZN, Now

Diretta Live testuale: OA Sport