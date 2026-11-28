Dopo aver terminato a punteggio pieno la fase a gironi con un bilancio di tre vittorie su altrettante gare disputate, l’Italia non vuole fermarsi e si appresta a cominciare il suo percorso nel tabellone a eliminazione diretta affrontando il Tagikistan lunedì 30 novembre sul Campo 4 dell’Aspire Zone di Doha in occasione dei sedicesimi di finale dei Mondiali Under 17 di calcio 2026.

D’ora in poi non ci sarà alcun margine d’errore per gli azzurrini allenati da Daniele Franceschini, che partiranno sicuramente favoriti contro una compagine meno attrezzata che ha superato la prima fase come una delle migliori otto terze (su dodici raggruppamenti) battendo solamente Cuba e strappando un pareggio al Senegal nell’ultimo match.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Tagikistan, valevole per i sedicesimi di finale dei Campionati Mondiali U17 di calcio 2026. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta tv in chiaro su RaiSportHD ed in diretta streaming su Rai Play.

CALENDARIO ITALIA-TAGIKISTAN MONDIALI CALCIO U17

Lunedì 30 novembre

Ore 13.30 Italia vs Tagikistan – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-TAGIKISTAN MONDIALI CALCIO U17: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play.