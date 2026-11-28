Saranno Italia e Spagna, per il secondo anno consecutivo e sempre sul veloce indoor della Fiera di Bologna, le protagoniste della finale di Coppa Davis. A differenza del 2025 gli azzurri partono sfavoriti e andranno a caccia di un’impresa titanica per collezionare il quarto titolo mondiale consecutivo, mentre dall’altra parte gli spagnoli possono contare su due fenomeni come Carlos Alcaraz e Rafael Jodar per provare ad interrompere un digiuno iniziato nel 2019.

L’ultimo atto delle Finals di Coppa Davis 2026 si terrà alla BolognaFiere Arena domenica 29 novembre a partire dalle ore 15.00, quando si disputerà il primo singolare tra i numeri due di Italia e Spagna (presumibilmente Lorenzo Musetti contro Jodar). A seguire andrà in scena la sfida tra i numeri uno (con ogni probabilità verranno riproposti Flavio Cobolli e Alcaraz) ed infine, se necessario, il doppio di spareggio (Andrea Vavassori punto fermo del team azzurro, tra gli iberici verrebbe schierato quasi sicuramente Alcaraz).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, finale della Coppa Davis 2026. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta tv su Rai 1 e SuperTennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+ e RaiPlay; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

ITALIA-SPAGNA FINALE COPPA DAVIS 2026

Domenica 29 novembre

Ore 15.00 Italia vs Spagna – Diretta tv su SuperTennis e Rai 1

PROGRAMMA FINALE ITALIA-SPAGNA COPPA DAVIS 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis e Rai 1.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennis+ e RaiPlay.

Diretta testuale: OA Sport.