Dove vedere in tv Italia-Slovenia, Qualificazioni Europei basket femminile 2027: orario, programma, streaming

Due mesi dopo la campagna dei Mondiali di Berlino, per l’Italia di Andrea Capobianco è tempo di ricominciare dalle qualificazioni agli Europei. Per la squadra tricolore il primo ostacolo, nel nuovo format della finestra a tre partite invece che a due, è quello rappresentato dalla Slovenia a Terni.

Si va per la prima volta nella città umbra per dare il benvenuto a una Nazionale che, in questa fattispecie, deve fare a meno di tre pedine importanti, due anzi le più importanti in assoluto, Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, mentre è out sostanzialmente per la stagione Mariella Santucci. Toccherà a Costanza Verona prendere in mano le redini della squadra, cosa che ha già più volte fatto in passato.

Il match tra Italia e Slovenia delle qualificazioni agli Europei di basket femminile 2027 si giocherà mercoledì alle ore 20:00. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno (201) e in diretta streaming su SkyGo, Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-SLOVENIA QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2027

Mercoledì 11 novembre

Ore 20:00 Italia-Slovenia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport