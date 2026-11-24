Rugby
Dove vedere in tv Italia-Fiji, Nations Championship rugby 2026: orario finale 11° posto, canale, streaming
Venerdì 27 novembre l’Italia di Gonzalo Quesada torna in campo a Twickenham, Londra, per la finale per l’undicesimo posto della Nations Championship di rugby. Dall’altra parte ci sono ancora le Fiji, che sabato a Udine si sono imposte 21-16 e hanno inflitto agli Azzurri la sesta sconfitta in sei partite del torneo.
Il match di Udine ha lasciato più rimpianti che certezze. Nel primo tempo l’Italia aveva giocato bene: la meta di Lorenzo Cannone e i calci piazzati di Allan avevano portato il punteggio sul 13-7 all’intervallo, con gli Azzurri propositivi ma poco concreti nel chiudere le occasioni. Nella ripresa le Fiji hanno cambiato marcia, sfruttando l’atletismo e la maul, con due mete di Ikanivere e quella di Salawa, e hanno ribaltato la partita. Gli Azzurri hanno continuato a provarci, con Capuozzo tra i più pericolosi, ma l’ultimo punto del tabellino è arrivato soltanto con un altro piazzato di Allan, che non è bastato.
Nel dopopartita il clima è stato teso. Quesada si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi, riconoscendo qualche errore nei momenti chiave, ma ha puntato il dito contro la direzione dell’arbitro, citando diversi episodi che a suo giudizio hanno inciso sul risultato e collegando la serata a un precedente di un anno fa. Più sfumate le parole del capitano Giacomo Nicotera, secondo cui non ha vinto la squadra più forte e la sconfitta brucia ancora di più delle precedenti. Il numero 2 azzurro ha già indicato l’obiettivo: provare a ribaltare il risultato fra una settimana. Il CT valuterà intanto le condizioni di chi ha finito la gara più stanco, tra rotazioni e recuperi, per presentarsi a Londra con la capacità di reggere 80 minuti ad alta intensità.
Il calcio d’inizio di Italia-Fiji è fissato per le ore 17.40. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena e TV8 HD, oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e tv8.it. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026 FINALE 11° POSTO
Venerdì 27 novembre
Ore 17:40 Italia-Fiji – Diretta tv su Sky Sport Arena e TV8 HD
PROGRAMMA ITALIA-FIJI NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Arena, TV8 HD
Diretta streaming: SkyGo, Now, tv8.it
Diretta Live testuale: OA Sport