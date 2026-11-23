L’Italia scenderà in campo per giocare i quarti di finale della Coppa Davis 2026 di tennis mercoledì 25 novembre, alle ore 16.00: gli azzurri, detentori del trofeo (hanno vinto le ultime tre edizioni), nel primo turno ad eliminazione diretta affronteranno la Corea del Sud.

Nella manifestazione, in programma a Bologna, il format è quello che prevede due singolari e l’eventuale doppio: il tie si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1 delle due selezioni. In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verrà giocato in caso di risultato acquisito.

La diretta tv dei quarti di finale tra Italia e Corea del Sud della Coppa Davis 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming gratuita in esclusiva sarà disponibile su SuperTennis+, infine la Diretta Live testuale di tutti i match tra Italia ed Corea del Sud sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2026

Mercoledì 25 novembre

16.00 Quarti di finale, Italia – Corea del Sud – Diretta tv in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD

I giocatori schierati verranno annunciati entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 16.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro in esclusiva su SuperTennis HD.

Diretta streaming: gratuita in esclusiva su SuperTennis+ e sito SuperTennis.

Diretta Live testuale: OA Sport.