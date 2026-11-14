Calcio
Dove vedere in tv Italia-Belgio U21: orario amichevole, programma, streaming
Dopo la bella vittoria in trasferta per 2-1 sulla Francia a Laval, la Nazionale italiana Under 21 di calcio si appresta ad affrontare il secondo e ultimo test match della finestra di novembre in preparazione della fase finale dei Campionati Europei di categoria (in programma la prossima estate e valevole come evento di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028) ospitando il Belgio all’Armando Picchi di Livorno.
I ragazzi diretti dal CT Silvio Baldini vogliono prolungare la striscia positiva di risultati degli ultimi mesi scendendo in campo lunedì 16 novembre dalle ore 18.15 per un amichevole di alto livello che potrà fornire delle indicazioni interessanti su alcuni giocatori in vista della rassegna continentale. Vedremo se ci saranno tante novità rispetto alla sfida con la Francia o se verrà premiato il gruppo che ha ben figurato in terra transalpina.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dell’incontro amichevole tra le selezioni nazionali under 21 di Italia e Belgio. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO ITALIA-BELGIO U21 AMICHEVOLE
Lunedì 16 novembre
Ore 18.15 Italia vs Belgio – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA ITALIA-BELGIO U21: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta Live testuale: OA Sport.