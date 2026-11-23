Il ritorno dei campionati nazionali, ma anche della Champions League: la più importante competizione calcistica continentale sta per proporre la quinta giornata della sua “Fase Campionato” per l’annata 2026-2027. Superata la metà del percorso iniziale cominciano a definirsi le gerarchie per il passaggio diretto al turno ad eliminazione diretta e la lotta per i playoff.

Fra martedì 24 e mercoledì 25 in campo tutte le italiane: dal Napoli alla Roma, che vivranno due trasferte di fuoco dovendo sfidare Manchester City e PSG, passando per il Como e l’Inter, con i lariani che in casa riceveranno i greci dell’AEK e i meneghini che accoglieranno a San Siro lo Stoccarda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli incontri delle italiane nella quinta giornata della League Phase della Champions League. Le gare delle italiane saranno tutte visibili in tv in abbonamento sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go, eccezion fatta per PSG-Roma che sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2026

Martedì 24 novembre

21.00 Manchester City-Napoli – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

21.00 Como-AEK – Diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253

Mercoledì 25 novembre

18.45 Inter-Stoccarda – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

21.00 PSG-Roma

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Manchester City-Napoli su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, Como-AEK su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, Inter-Stoccarda su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

Diretta streaming: Manchester City-Napoli, Como-AEK e Inter-Stoccarda su NOW e Sky Go. PSG-Roma in esclusiva su Prime Video