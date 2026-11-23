Scacchi
Dove vedere in tv Gukesh-Sindarov, Mondiale scacchi 2026: programma, orari, streaming
Dopo giorni “leggermente” caldi nel mondo degli scacchi, tutto va un po’ ad alleggerirsi. Sta infatti arrivando il match per il Campionato del Mondo. Il Campione in carica, Gukesh Dommaraju, cerca di respingere l’assalto dello sfidante uscito dal Torneo dei Candidati, Javokhir Sindarov.
India contro Uzbekistan, si legge. Asia, si sarebbe pensato in termini di Paese ospitante. E invece no: la Svizzera si è ripresa il ruolo di primo piano nel mondo scacchistico, dal momento che stavolta si va a Ginevra. E, dopo 8 anni, si ritorna in un Paese del Vecchio Continente, in senso stretto o allargato che sia. In palio c’è anche, sebbene serva qualcosa di mostruoso perché ciò accada dalla parte di Sindarov, la possibilità di avere un nuovo numero 1 del mondo.
Il confronto per il Campionato del Mondo tra Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov inizierà da martedì 24 novembre con fine teorica prevista l’11 dicembre senza spareggi, il 12 con. Tutte le partite avranno inizio alle 15:00 italiane. Non è prevista alcuna diretta tv. Diretta streaming sui principali canali YouTube e Twitch scacchistici, primi fra tutti FIDE e Chess.com nelle sue varie declinazioni linguistiche, tra cui quella italiana. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO GUKESH-SINDAROV, MONDIALE SCACCHI 2026
Martedì 24 novembre
Ore 15:00 Prima partita
Mercoledì 25 novembre
Ore 15:00 Seconda partita
Giovedì 26 novembre
Ore 15:00 Terza partita
Venerdì 27 novembre – Giorno di riposo
Sabato 28 novembre
Ore 15:00 Quarta partita
Domenica 29 novembre
Ore 15:00 Quinta partita
Lunedì 30 novembre
Ore 15:00 Sesta partita
Martedì 1° dicembre – Giorno di riposo
Mercoledì 2 dicembre
Ore 15:00 Settima partita
Giovedì 3 dicembre
Ore 15:00 Ottava partita
Venerdì 4 dicembre
Ore 15:00 Nona partita
Sabato 5 dicembre – Giorno di riposo
Domenica 6 dicembre
Ore 15:00 Decima partita
Lunedì 7 dicembre
Ore 15:00 Undicesima partita
Martedì 8 dicembre
Ore 15:00 Dodicesima partita
Mercoledì 9 dicembre – Giorno di riposo
Giovedì 10 dicembre
Ore 15:00 Tredicesima partita
Venerdì 11 dicembre
Ore 15:00 Quattordicesima partita
Sabato 12 dicembre
Ore 15:00 Eventuali spareggi
PROGRAMMA GUKESH-SINDAROV, MONDIALE SCACCHI 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: canali YouTube scacchistici principali: FIDE, Chess.com (in varie lingue, tra cui l’italiano)
Diretta Live testuale: OA Sport.