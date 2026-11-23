Dopo giorni “leggermente” caldi nel mondo degli scacchi, tutto va un po’ ad alleggerirsi. Sta infatti arrivando il match per il Campionato del Mondo. Il Campione in carica, Gukesh Dommaraju, cerca di respingere l’assalto dello sfidante uscito dal Torneo dei Candidati, Javokhir Sindarov.

India contro Uzbekistan, si legge. Asia, si sarebbe pensato in termini di Paese ospitante. E invece no: la Svizzera si è ripresa il ruolo di primo piano nel mondo scacchistico, dal momento che stavolta si va a Ginevra. E, dopo 8 anni, si ritorna in un Paese del Vecchio Continente, in senso stretto o allargato che sia. In palio c’è anche, sebbene serva qualcosa di mostruoso perché ciò accada dalla parte di Sindarov, la possibilità di avere un nuovo numero 1 del mondo.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov inizierà da martedì 24 novembre con fine teorica prevista l’11 dicembre senza spareggi, il 12 con. Tutte le partite avranno inizio alle 15:00 italiane. Non è prevista alcuna diretta tv. Diretta streaming sui principali canali YouTube e Twitch scacchistici, primi fra tutti FIDE e Chess.com nelle sue varie declinazioni linguistiche, tra cui quella italiana. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO GUKESH-SINDAROV, MONDIALE SCACCHI 2026

Martedì 24 novembre

Ore 15:00 Prima partita

Mercoledì 25 novembre

Ore 15:00 Seconda partita

Giovedì 26 novembre

Ore 15:00 Terza partita

Venerdì 27 novembre – Giorno di riposo

Sabato 28 novembre

Ore 15:00 Quarta partita

Domenica 29 novembre

Ore 15:00 Quinta partita

Lunedì 30 novembre

Ore 15:00 Sesta partita

Martedì 1° dicembre – Giorno di riposo

Mercoledì 2 dicembre

Ore 15:00 Settima partita

Giovedì 3 dicembre

Ore 15:00 Ottava partita

Venerdì 4 dicembre

Ore 15:00 Nona partita

Sabato 5 dicembre – Giorno di riposo

Domenica 6 dicembre

Ore 15:00 Decima partita

Lunedì 7 dicembre

Ore 15:00 Undicesima partita

Martedì 8 dicembre

Ore 15:00 Dodicesima partita

Mercoledì 9 dicembre – Giorno di riposo

Giovedì 10 dicembre

Ore 15:00 Tredicesima partita

Venerdì 11 dicembre

Ore 15:00 Quattordicesima partita

Sabato 12 dicembre

Ore 15:00 Eventuali spareggi

PROGRAMMA GUKESH-SINDAROV, MONDIALE SCACCHI 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canali YouTube scacchistici principali: FIDE, Chess.com (in varie lingue, tra cui l’italiano)

Diretta Live testuale: OA Sport.