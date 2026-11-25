Eduardo Giustini proverà, venerdì, a riportare in Italia, all’età di 37 anni, un titolo europeo, quello dei pesi massimi, che nel nostro Paese non arriva da 21 anni. Per farlo, però, dovrà battere all’Europa-Park di Rust, in Germania, il kosovaro di stanza a Lahr, nel Baden-Württemberg, Labinot Xhoxhaj.

“Dado” Giustini, nato e cresciuto, e tuttora residente, a Firenze, vanta un record di 20-4-0, ed è stato più volte campione italiano dei pesi massimi, riuscendo poi a prendersi il titolo IBO Mediterraneo della categoria. Combatte all’estero per la prima volta in carriera. Xhoxhaj, 33 anni, ha un record di 22-0-1 e ha combattuto per quasi tutta la carriera tra Svizzera e Germania, con un paio di puntate nel suo Kosovo, ed è il campione europeo in carica, un titolo che ha conquistato nel 2024 e che difende per la terza volta.

Il combattimento tra Eduardo Giustini e Labinot Xhoxhaj si terrà venerdì 27 novembre all’interno di una riunione che inizierà alle ore 19:00. Non è attualmente prevista diretta tv in Italia, ma c’è la diretta streaming sul canale YouTube di Boxing News.

CALENDARIO GIUSTINI-XHOXHAJ, EUROPEO PESI MASSIMI 2026

Main event

Emanuel Odiase (GER)-Mike Perez (CUB) – IBF European e WBA Continental Gold, pesi massimi

Co-main event

Eduardo Giustini (ITA)-Labinot Xhoxhaj (KOS) – Europeo EBU pesi massimi

Incontri titolati

Slawa Spomer (GER)-Eddy Colmenares (VEN) – WBA Intercontinental, pesi superwelter

Karen Chukhadzhian (UKR)-Lucas Ramón Argañaraz (ARG) – WBA Intercontinental, pesi welter

Sottoclou

Ismet Ademi (GER)-Osasu Otobo (GER) – Pesi massimi

Elvin Sope (GER)-José Rivas (VEN) – Pesi mediomassimi

Meryem Binbir (GER)-Petra Kamaras (HUN) – Pesi piuma femminili

Altin Zogaj (KOS)-Kudra Jumanne (TAN) – Pesi mediomassimi

Granit Sope (GER)-Istvan Kiss (HUN) – Pesi massimi

PROGRAMMA GIUSTINI-XHOXHAJ: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di Boxing News