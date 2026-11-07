Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Finals 2026: orario, canale, streaming

Domani, domenica 8 novembre, per quanto concerne le WTA Finals 2026, si disputerà la prima giornata del torneo di doppio femminile: la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini si giocherà i primi punti in palio contro la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend.

L’incontro si disputerà sull’Indian Wells Tennis Garden e sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 21.00 italiane con gli incontri di singolare: Errani e Paolini affronteranno la coppia che ha chiuso al secondo posto la Race e che quindi era nella prima fascia di merito in sede di sorteggio.

Il match tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO WTA FINALS 2026

Domenica 8 novembre

Indian Wells Tennis Garden – Dalle ore 21.00 italiane

Elena Rybakina (Kazakistan, 1) – Linda Noskova (Cechia, 8)

A seguire

Coco Gauff (Stati Uniti, 4) – Jessica Pegula (Stati Uniti, 5)

A seguire

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia, 8) – Katerina Siniakova / Taylor Townsend (Cechia / Stati Uniti, 2) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis HD

PROGRAMMA WTA FINALS 2026: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.