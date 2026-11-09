Dove vedere in tv Errani/Paolini-Bucsa/Melichar-Martinez, WTA Finals 2026: orario, canale, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini, nella notte italiana di mercoledì 11 novembre, si presentano alla seconda giornata della fase a gironi (Gruppo White) a Indian Wells con il vento in poppa. All’esordio, la coppia azzurra ha firmato una splendida impresa battendo in rimonta la temibile coppia formata da Kateřina Siniaková e Taylor Townsend.

Una vittoria in questa seconda sfida contro Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez potrebbe già ipotecare, o addirittura sancire matematicamente a seconda del risultato dell’altro match, una storica qualificazione alle semifinali del torneo.

Dall’altra parte della rete ci sarà un binomio solido e di grande esperienza. La spagnola e la statunitense formano una coppia capace di adattarsi a ogni superficie, unendo l’ottima copertura della rete di Melichar alla solidità da fondocampo della spagnola. Anche per loro questo match è un crocevia fondamentale per il passaggio del turno, il che renderà l’incontro ad altissima intensità agonistica.

La partita di Errani/Paolini contro Bucsa/Melichar-Martinez, valida per la fase a gironi delle WTA Finals, andrà in scena nella notte italiana di mercoledì 11 novembre. Le azzurre giocheranno sul campo dell’Indian Wells Garden e sarà l’ultimo match, in un programma che inizierà a partire dalle ore 21:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport (canale da definire), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ERRANI/PAOLINI – BUCSA/MELICHAR-MARTINEZ WTA FINALS 2026

Martedì 10 novembre

INDIAN WELLS TENNIS GARDEN – Inizio alle ore 21:00 italiane

1. M. Kostyuk (9) vs J. Pegula (5)

A seguire

2. C. Gauff (4) vs L. Noskova (8)

A seguire

3. Siniakova/Townsend (2) vs Perez/Schuurs (6)

A seguire

4. Bucsa/Melichar-Martinez (4) vs Errani/Paolini (8)

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-BUCSA/MELICHAR-MARTINEZ WTA FINALS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire); SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport