Dove vedere in tv Cuneo-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

La Granda Volley Cuneo cerca continuità dopo il punto strappato a Bergamo, la Numia Vero Volley Milano punta alla nona vittoria consecutiva prima dello scontro diretto con la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Si gioca domenica 15 novembre alle 18.00 al Palazzo dello Sport di Cuneo, per la nona giornata di Serie A1 femminile. Le piemontesi sono dodicesime con quattro punti, le lombarde condividono il primato a quota 24 e hanno lasciato per strada soltanto due set.

A Treviglio la squadra di Fabio Tisci ha portato la ChorusLife Volley Bergamo al tie-break con 19 punti di Elena Baka, 18 di Lisiana Grafort e 13 di Maša Pučelj. La distribuzione del peso offensivo è un’indicazione da portare nella sfida con Milano, che contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia ha firmato 14 muri, quattro dei quali di Anna Danesi. Per Noemi Signorile sarà importante tenere attive Ferrarini e Koulisiani quando la ricezione lo consente, così da aprire spazi alle attaccanti esterne. Sui palloni alti serviranno variazioni di colpo e una copertura pronta a recuperare le respinte.

Il servizio offre alle padrone di casa una possibilità per rendere meno fluida la costruzione lombarda. I nove ace messi a segno contro l’Igor Gorgonzola Novara mostrano quanto Cuneo possa incidere in questo fondamentale. Contro Milano conterà anche la capacità di staccare il primo tocco da rete e dare al muro il tempo di schierarsi. Il vantaggio andrà poi sfruttato in contrattacco, prima che le ospiti possano riorganizzare la difesa.

Dall’altra parte, Paola Egonu arriva dai 32 punti contro Brescia, con 29 attacchi vincenti e tre muri. L’opposta resta il riferimento di Francesca Bosio quando la costruzione si complica, ma la squadra di Gianlorenzo Blengini può mettere sotto pressione Cuneo anche accelerando verso le bande e coinvolgendo Danesi in primo tempo. Se Bosio, ex della sfida, riuscirà a tenere aperte queste soluzioni, le centrali piemontesi dovranno aspettare più a lungo prima di spostarsi verso Egonu, lasciando alla difesa meno tempo per disporsi sulle sue traiettorie.

Il bilancio dei precedenti premia Milano, con 14 vittorie su 17 incontri. Per le lombarde sarà importante dare continuità alla fase break e arrivare allo scontro al vertice a punteggio pieno. Cuneo dovrà invece tenere il cambio palla nelle rotazioni più esposte e sfruttare i propri turni di battuta per restare agganciata al punteggio anche nei finali di set.

Il fischio d’inizio è in programma al Palasport di Cuneo domenica 15 novembre con inizio alle 18.00. Non è prevista la diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Dazn. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Granda Volley Cuneo e Numia Vero Volley Milano.

CALENDARIO A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Domenica 15 novembre – Palasport Cuneo

Ore 18.00: Granda Volley Cuneo vs Numia Vero Volley Milano

PROGRAMMA A! VOLLEY FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn

Diretta Live testuale: OA Sport