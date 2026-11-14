Dove vedere in tv Bergamo-Conegliano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Conegliano e Bergamo si affronteranno nella nona giornata della Serie A1 2026-2027 di volley femminile. Dopo aver infilato un filotto di otto affermazioni consecutive in campionato ed essersi portate al comando della classifica alla pari con Milano, le Pantere torneranno in campo per disputare un nuovo impegno in trasferta e proseguire la propria cavalcata, alla vigilia dell’attesissimo scontro diretto con le meneghine, che sarà fondamentale nella lotta per il primato al termine del girone d’andata.

L’appuntamento è per domenica 15 novembre (ore 20.00). La corazzata veneta se la dovrà vedere contro l’arrembante compagine lombarda, sostenuta dal proprio pubblico della ChorusLife Arena. A trascinare il sestetto di coach Daniele Santarelli saranno la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, la bomber Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro. A guidare Bergamo saranno le attaccanti Elena Pietrini, Kendall Kipp, Lena Stigrot e la centrale Denise Meli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bergamo-Conegliano, incontro valido per la nona giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube di Lega Volley Femminile; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO BERGAMO-CONEGLIANO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 15 novembre

Ore 20.00 ChorusLife Volley Bergamo vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano

PROGRAMMA BERGAMO-CONEGLIANO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati; canale YouTube di Lega Volley Femminile, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.