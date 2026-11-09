Dove vedere in tv Belgio-Italia, Nations League calcio: orario, programma, streaming

Domenica 15 novembre alle ore 20:45 Belgio e Italia si affronteranno nella sfida a decisiva valida per l’ultima giornata della fase a gironi di UEFA Nations League. Allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, gli aazzurri andranno a caccia del massimo possibile, per giocarsi le proprie carte per raggiungere la fase a eliminazione diretta.

Dopo quattro giornate, la classifica del Gruppo A1 vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall’Italia a 7 e dal Belgio a 6 (chiude la Turchia a 0). Al netto dei risultati del quinto turno — in cui l’Italia ospiterà la Francia a San Siro mentre i Diavoli Rossi faranno visita alla Turchia a Smirne — la notte di Bruxelles si preannuncia come uno spareggio decisivo per blindare almeno il secondo posto ed evitare la retrocessione o i play-out.

Per la Nazionale italiana, inoltre, la trasferta belga ha il sapore della rivincita dopo la sconfitta per 2-0 subita all’andata lo scorso 25 settembre allo Stadio Olimpico di Roma, decisa dalle reti di Mika Godts e Dodi Lukébakio nell’esordio-bis di Mancini sulla panchina azzurra.

Il CT del Belgio Mark van Bommel ha convocato 26 giocatori per chiudere il girone, facendo registrare il rifiuto alla chiamata da parte del difensore del Milan Koni De Winter ma ritrovando una pedina fondamentale come Jérémy Doku. Tra i Diavoli Rossi spiccano la presenza del bomber Romelu Lukaku — protagonista nel campionato turco — e le prime convocazioni per il giovane difensore del Genk Josué Kongolo e l’attaccante del Monterrey Hugo Cuypers, accanto a certezze come De Bruyne, De Ketelaere, Tielemans e Lukébakio.

Sul fronte azzurro, Roberto Mancini ha radunato a Coverciano un gruppo allargato a 32 elementi (dopo le ultime aggiunte di Matteo Palma e Federico Gatti) per gestire al meglio il doppio ravvicinato impegno internazionale. Con l’assenza di Moise Kean in attacco, il tecnico jesino punta sulla freschezza di Francesco Pio Esposito al centro del tridente, supportato da esterni in grande spolvero come Nicolò Cambiaghi e il ritrovato Nicolò Zaniolo, oltre ai giovani talenti aggregati per la prima volta (Cassano, Lontani, Cisse e Liberali) e a una mediana di qualità ed esperienza guidata da Tonali, Barella e Frattesi.

La sfida di Bruxelles sarà visibile gratuitamente per tutti i tifosi italiani grazie alla copertura del servizio pubblico. Su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre); in streaming su RaiPlay, fruibile gratuitamente via browser da PC e Mac oppure scaricando l’applicazione ufficiale su smartphone, tablet e Smart TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BELGIO-ITALIA NATIONS LEAGUE 2026

Domenica 15 novembre

Ore 20:45 Belgio vs Italia allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles – Diretta tv su Rai 1 HD.

PROGRAMMA BELGIO-ITALIA NATIONS LEAGUE 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport