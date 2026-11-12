Basket
Dove vedere in tv Austria-Italia, Qualificazioni Europei basket femminile 2027: orario, programma, streaming
Dopo la vittoria nei confronti della Slovenia, per l’Italia si prospetta una trasferta in Austria, a Vienna, che è solo relativamente di tranquillità. In ogni caso, le azzurre possono andare in una delle città europee più rinomate e ricche di storia con tanta tranquillità in più dopo il risultato di Terni, già non semplice di suo da ottenere e ancor meno considerato quanto rimarcato più volte da Capobianco.
Non è, quello tra Austria e Italia, un confronto comune a qualsiasi livello almeno in tempi moderni. Dei dieci precedenti (9-1 Italia), l’ultimo si è tenuto addirittura nel 1972, agli Europei che si tennero in Bulgaria. A Burgas l’Italia vinse, ma c’era già la strada delle posizioni di rincalzo. Nei fatti, da allora le strade si sono divise: squadra azzurra sempre nelle parti alte, squadra austriaca mai più agli Europei.
Il match tra Austria e Italia delle qualificazioni agli Europei di basket femminile 2027 si giocherà sabato 14 alle ore 18:00. Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su SkyGo, Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO AUSTRIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2027
Sabato 14 novembre
Ore 18:00 Austria-Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)
PROGRAMMA AUSTRIA-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)
Diretta streaming: SkyGo, Now
Diretta Live testuale: OA Sport