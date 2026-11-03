Dove passa il Giro d’Italia 2027? Tutti i paesi e le province attraversate: nove Regioni dimenticate

Il Giro d’Italia 2027 attraverserà undici Regioni, dunque ben nove sono state dimenticate dalla prossima edizione della Corsa Rosa, che andrà in scena da sabato 8 a domenica 30 maggio. Il gruppo non passerà per Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria. Il punto più a Sud sarà Napoli e il Mezzogiorno è stato ampiamente trascurato in questa occasione, ma non verranno toccate altre aree geografiche di enorme impatto ciclistico come il Nord-Ovest del Paese.

A farla da padrona è il Friuli-Venezia-Giulia, che sarà protagonista in ben quattro giornate: le prime due (Grande Partenza a Trieste), la terzultima e la penultima tappa (attesissimo l’arrivo sul Monte Zoncolan). Tre frazioni si snoderanno interamente in Lombardia: le durissime Cantù-Piani di Bobbio e la Sondrio-Aprica, intervallate dalla cronometro Monza-Milano. Dalla Lombardia partirà anche una quarta tappa, in direzione del Veneto.

L’Emilia-Romagna sarà protagonista totale in due tappe (sulla carta riservate ai velocisti o agli attaccanti), spazio interessante anche per Veneto, Toscana, Marche e Lazio (conclusione a Roma), godranno del passaggio anche l’Abruzzo, l’Umbria, la Campania e il Trentino-Alto Adige (una tappa interamente dolomitica, con arrivo a Madonna di Campiglio). Di seguito tutte le Regioni e province attraversate dal Giro d’Italia 2027 tappa per tappa.

REGIONI E PROVINCE GIRO D’ITALIA 2027

Prima tappa (sabato 8 maggio): Trieste-Trieste, 172 km ***. Regioni: Friuli Venezia Giulia. Province: Trieste, Gorizia.

Seconda tappa (domenica 9 maggio): Lubiana-Koper, 166 km ***. Interamente in Slovenia.

Terza tappa (lunedì 10 maggio): Cervignano del Friuli-Possagno, 163 km ***. Regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto. Province: Udine, Venezia, Treviso.

Quarta tappa (martedì 11 maggio): Argenta-Misano Adriatico *, 151 km. Regioni: Emilia Romagna. Province: Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Bologna, Rimini

Quinta tappa (mercoledì 12 maggio): Filottrano-Sarnano Sassotetto, 139 km ***. Regioni: Marche. Province: Ancona, Macerata.

Sesta tappa (giovedì 13 maggio): Alba Adriatica-Lanciano, 148 km ***. Regioni: Abruzzo. Province: Teramo, Pescara, Chieti.

Settima tappa (venerdì 14 maggio): Sulmona-Campo di Giove, 19,6 km di cronoscalata ****. Regioni: Abruzzo. Province: L’Aquila.

Ottava tappa (sabato 15 maggio): Trasacco-Napoli, 219 km **. Regioni: Abruzzo, Lazio, Campania. Province: L’Aquila, Latina, Caserta, Napoli.

Nona tappa (domenica 16 maggio): Itri-Subiaco Monte Livata, 180 km ****. Regioni: Lazio. Province: Latina, Roma.

Primo giorno di riposo: lunedì 17 maggio

Decima tappa (martedì 18 maggio): Palombara Sabina-Norcia, 218 km ***. Regioni: Lazio, Marche, Umbria. Province: Roma, Rieti, Ascoli Piceno, Perugia.

Undicesima tappa (mercoledì 19 maggio): Gualdo Tadino-Scarperia, 220 km **. Regioni: Umbria, Toscana. Province: Perugia, Arezzo, Firenze.

Dodicesima tappa (giovedì 20 maggio): Montecatini Terme-Zeri, 173 km ***. Regioni: Toscana. Province: Pistoia, Lucca, Massa Carrara.

Tredicesima tappa (venerdì 21 maggio): Borgo Val di Taro-Reggio Emilia, 176 km *. Regioni: Emilia Romagna. Province: Parma, Reggio Emilia.

Quattordicesima tappa (sabato 22 maggio): Cantù-Piani di Bobbio, 187 km ****. Regioni: Lombardia. Province: Como, Lecco, Bergamo.

Quindicesima tappa (domenica 23 maggio): Monza-Milano, cronometro individuale di 37,3 km ****. Regioni: Lombardia. Province: Monza Brianza, Milano.

Secondo giorno di riposo: lunedì 24 maggio

Sedicesima tappa (martedì 25 maggio): Sondrio-Aprica, 192 km *****. Regioni: Lombardia. Province: Sondrio, Brescia.

Diciassettesima tappa (mercoledì 26 maggio): Chiari-Vò, 194 km **. Regioni: Lombardia, Veneto. Province: Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova.

Diciottesima tappa (giovedì 27 maggio): Rovereto-Madonna di Campiglio, 154 km ****. Regioni: Trentino Alto Adige. Province: Trento.

Diciannovesima tappa (venerdì 28 maggio): Rovereto-Sacile, 199 km **. Regioni: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Province: Trento, Belluno, Treviso, Pordenone.

Ventesima tappa (sabato 29 maggio): Pordenone-Monte Zoncolan, 180 km *****. Regioni: Friuli Venezia Giulia. Province: Pordenone, Udine.

Ventunesima tappa (domenica 30 maggio): Roma-Roma, 131 km *. Regioni: Lazio. Province: Roma.