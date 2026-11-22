Il prossimo evento valido per il Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Valencia. L’appuntamento è in calendario nel weekend del 27, 28 e 29 novembre. Dunque, non vi sarà alcuna pausa tra il GP di Portogallo, che nella giornata odierna vive il proprio picco, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo di Cheste nei prossimi giorni. D’altronde, siamo già in ritardo rispetto allo schedule originario!

La pista è lunga 4.005 metri. Il primato sul giro è stato stabilito da Marco Bezzecchi nel 2025, quando il riminese venne cronometrato in 1’28″809. La velocità più elevata che sia stata rilevata è stata raggiunta da Marco Bezzecchi, 320.0 km/h nel 2025. In gara, il record è detenuto da Raul Fernandez con il 1’29″976 del 2025.

Nel 2025 il successo della MotoGP è stato conquistato da Marco Bezzecchi (Aprilia). Nella Sprint fu invece Alex Marquez (Ducati) trionfare. Per quanto concerne le categorie formative, la Moto2 si chiuse con l’affermazione dello spagnolo Izan Guevara, mentre nella Moto3 primeggiò un altro iberico, ossia Adrian Fernandez.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Valencia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOGP 2026

Venerdì 27 novembre (orari italiani)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 28 novembre (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 29 novembre (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.