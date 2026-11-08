Dove la prossima gara di MotoGP? GP Portogallo 2026: programma, orari, tv

Il prossimo appuntamento del Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Portogallo. L’evento è programmato nel weekend dell’20, 21 e 22 novembre. Dunque, ci sarà un fine settimana di intervallo tra il GP di Qatar, che nella giornata odierna vive il proprio culmine, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo di Portimao, slittate di una settimana proprio per permettere il recupero della corsa mediorientale.

Il tracciato misura 4.592 metri. Il record sul giro è stato realizzato da Marc Marquez nel 2023, quando il catalano fermò il cronometro sull’1’37″226. La più alta velocità mai registrata è stata toccata da Miguel Oliveira, 352.9 km/h nel 2024. In gara, il primato spetta a Pedro Acosta con il 1’38″237 del 2025.

Nel 2025 la vittoria della MotoGP è stata appannaggio di Marco Bezzecchi (Aprilia). Nella Sprint fu invece Alex Marquez (Ducati) a primeggiare. Per quanto riguarda le classi inferiori, la Moto2 si risolse con il successo del brasiliano Diogo Moreira, mentre in Moto3 si impose l’immancabile spagnolo di turno, ovvero Maximo Quiles.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Portogallo 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) ed eccezionalmente anche gratis e in chiaro su TV8. Diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

Venerdì 20 novembre (orari italiani)

Ore 10:00-10:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 10:50-11:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 11:45-12:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 14:15-14:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 15:05-15:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 16:00-17:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 21 novembre (orari italiani)

Ore 09:40-10:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 10:25-10:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 11:10-11:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 11:50-12:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:15-12:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14:40-14:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:05-15:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 16:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 22 novembre (orari italiani)

Ore 10:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

Ore 15:30, Gara MOTO3

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo qualifiche, Sprint e Gran Premi della domenica. Non ci sarà modo di assistere alle prove libere.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), integrale.

Diretta streaming: TV8.it, SkyGO e Now.

Diretta testuale: OA Sport.