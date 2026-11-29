Il prossimo evento del Mondiale di Formula 1 è rappresentato dal Gran Premio di Abu Dhabi. L’appuntamento è previsto nel fine settimana del 4, 5 e 6 dicembre. Dunque, non vi sarà alcun weekend di pausa tra il GP del Qatar, che quest’oggi raggiungerà il proprio apogeo con la gara di Lusail, e la competizione che sarà ospitata dal faraonico impianto di Yas Marina. D’altronde, siamo ormai prossimi all’epilogo della stagione.

C’è una profonda differenza tra Qatar ed Emirati Arabi Uniti, se si ragiona in termini di “tradizione” motoristica. Se guardiamo alla Formula 1, Abu Dhabi arriva molto prima di Lusail, essendo un GP nato nel 2009. Tuttavia, l’autodromo qatariota è entrato nel panorama del motorsport già nel 2004, seppur nell’ambito del Motomondiale. In effetti, il Qatar è stata la prima nazione mediorientale a credere fortemente nella MotoGP.

Yas Marina ha la peculiarità di essere un contesto maledetto per la Ferrari. Fino a questo momento vi si è corso 17 volte e la Scuderia di Maranello non vi ha mai vinto! Davvero incredibile questa situazione e non può valere la “giustificazione”, se tale può essere chiamata, del fatto che le Rosse non siano state così competitive dal 2009 in poi. Di annate “buone”, con monoposto in grado di imporsi almeno sulla gara secca, ce ne sono state parecchie. Eppure, gli Emirati Arabi Uniti hanno sempre respinto il Cavallino Rampante!

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Abu Dhabi 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP ABU DHABI F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 4 dicembre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30, Prove libere (I)

Ore 14:00-15:00, Prove libere (II)

Sabato 5 dicembre (orari italiani)

Ore 11:30-12:30, Prove libere (III)

Ore 15:00-16:00, Qualifiche

Domenica 6 dicembre (orari italiani)

Ore 14:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP ABU DHABI F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.