Domenico Pozzovivo ha rinnovato il contratto con la Solution Tech NIPPO Rali (formazione di livello Professional) e correrà da professionista a 44 anni (spegnerà le candeline il prossimo 30 novembre). Il ciclista lucano ha deciso di prolungare il proprio accordo con la compagine italiana e di continuare l’attività agonistica che lo tiene impegnato da più di vent’anni.

La condizione fisica mostrata in questa stagione giustifica il desiderio di proseguire per almeno un altro anno: 14mo nella classifica generale del Tour of The Alps, secondo nella graduatoria finale del Giro di Grecia, terzo al Giro dell’Appennino, terzo al Czech Tour e dodicesimo al Giro di Slovenia, in top-10 al Giro d’Abruzzo.

Un vero e proprio highlander che si rimetterà in gioco nel 2027, con un obiettivo che sembra molto chiaro: partecipare al Giro d’Italia per la 19ma volta in carriera e diventare il ciclista con più presenze nella Corsa Rosa (al momento condivide il primato con Wladimiro Panizza). Il suo miglior risultato nella corsa a tappe sulle strade nostrane è il quinto posto in classifica generale, raggiunto nel 2014 e nel 2018, senza dimenticarsi della sesta piazza del 2017 e dell’ottava posizione datata 2022, mentre nel 2024 fu ventesimo.

La Solution Tech NIPPO Rali dovrà meritarsi la wild-card per partecipare al Giro d’Italia e, solo in quel caso, Domenico Pozzovivo potrà ambiare al prestigioso primato in solitaria. Nel suo palmares risultano tredici vittorie da professionista, tra cui spicca l’ottava tappa del Giro d’Italia 2012, mentre l’ultimo sigillo porta la data del 15 giugno 2017 (sesta frazione del Giro di Svizzera).