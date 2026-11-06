Definiti i qualificati alle ATP Finals 2026 di Torino: Alcaraz fa un regalo a Jodar

Si chiude la corsa alle ATP Finals: lo spagnolo Carlos Alcaraz annulla due match point allo statunitense Taylor Fritz e lo batte nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, regalando l’ultimo pass per il torneo di Torino al connazionale iberico Rafael Jodar.

Lo statunitense Taylor Fritz può recriminare, essendosi trovato per due volte, nel secondo set, ad un punto dalla qualificazione alle ATP Finals: a far festa, invece, è lo spagnolo Rafael Jodar, che completa il novero dei qualificati e sarà in quarta fascia assieme allo statunitense Frances Tiafoe, che a sua volta aveva ottenuto oggi il pass.

In terza fascia ci saranno l’azzurro Flavio Cobolli ed il transalpino Arthur Fils, mentre sono certe le presenze in prima fascia del tedesco Alexander Zverev ed in seconda fascia del russo Daniil Medvedev, infine restano da assegnare soltanto le fasce di merito dello spagnolo Carlos Alcaraz e dello statunitense Ben Shelton.

Lo spagnolo, infatti, potrebbe essere ancora scavalcato dallo statunitense: per essere in prima fascia l’unica combinazione favorevole a Shelton è che il nordamericano vinca il Masters 1000 di Parigi e che Alcaraz perda domani in semifinale.