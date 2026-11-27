Davide Tardozzi, team manager della Ducati, ha parlato al sito ufficiale della MotoGP dopo la conferenza stampa tenuta da Marc Marquez in seguito all’annuncio del ritiro agonistico del pilota spagnolo al termine della stagione, in cui ha conquistato il decimo titolo iridato.

Tardozzi non è stupito dalla decisione presa dallo spagnolo: “È stato uno shock. Questo ragazzo, non questo pilota, ha preso una decisione che gli ha cambiato la vita. Sappiamo perfettamente cosa ha fatto durante l’anno, perché la sua situazione fisica era ben nota a tutti noi“.

Alla luce dei problemi avuti, l’impresa compiuta è ancora di maggior peso: “Sappiamo che ha fatto qualcosa di incredibile, perché vincere il titolo quest’anno è qualcosa che solo Marc, nelle sue condizioni, avrebbe potuto fare. E alla fine, da amici di Marc, dobbiamo dire che ha preso la decisione giusta“.