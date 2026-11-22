Marc Marquez si è laureato campione del mondo per la decima volta, conquistando quest’oggi a Portimao l’ottavo titolo della carriera nella classe regina ed eguagliando lo storico primato di Giacomo Agostini. Festa grande anche per Ducati, che raggiunge l’obiettivo principale della stagione al termine di una rimonta clamorosa nonostante la lieve superiorità tecnica dell’Aprilia. Davide Tardozzi è stato intercettato da Sky Sport al termine della gara lusitana per commentare il quinto successo mondiale consecutivo della Rossa tra i piloti.

Il team manager Ducati non ha dubbi quando gli viene chiesto quale dei due titoli ottenuti da Marc con la casa di Borgo Panigale gli rimarrà più impresso in futuro: “Assolutamente quello del 2026. Riuscire a conquistare il titolo con Marc che ha avuto problemi seri alla spalla, considerando anche quello che era successo all’inizio del campionato, è qualcosa di incredibile, soprattutto dopo quanto ci siamo detti al Mugello. Ricordiamo che eravamo a -102. Fare quello che ha fatto Marc con Ducati e vincere il Mondiale con una gara d’anticipo, senza dover aspettare il rush finale, è incredibile. La motivazione che ci ha trasmesso questo ragazzo è stata davvero la benzina che ci ha permesso di credere che potessimo farcela“.

Sulle differenze tra il Marquez pre-infortunio del 2020 e quello di oggi: “Io credo che il Marc più forte sia il mix: quello del periodo precedente al 2020. Aveva una velocità incredibile, impareggiabile da parte di nessuno. Poi, dopo l’incidente e tutto quello che gli è successo, il modo in cui ha saputo gestire i suoi problemi fisici è qualcosa che va a una persona e che dimostra di essere un ragazzo con una forza mentale incredibile“.

Tardozzi ha voluto inoltre esaltare il centauro catalano come uomo squadra: “Non è un pilota divisivo all’interno del box. Potrebbe esserlo fuori dal box, ma dentro è un pilota che fa squadra, che aiuta anche il proprio compagno, e lo ha fatto. Credo che Marc sia un pilota che ha fatto la storia del motociclismo e che ormai ne faccia parte a tutti gli effetti. Non voglio dire che sia stato più di Agostini o di altri, ma ha vinto moltissimo. Oggi mi ha fatto piacere che Giacomo abbia portato un libro sulla famiglia Ubbiali, che ha conquistato nove titoli nel dopoguerra, dicendo che questo se lo merita il dieci volte campione del mondo“.

Sull’importanza di Marquez nello sviluppo della GP26: “In Ducati tutti i piloti hanno la possibilità di costruirsi la propria moto. Quindi quello che ho sentito dire, e che avrei detto io, ovvero che Marc fa la moto per sé, non è vero. Marc dà le sue indicazioni e Gigi e gli ingegneri seguono le sue richieste, esattamente come fanno con quelle di tutti gli altri piloti ufficiali. Abbiamo sei piloti, di cui quattro ufficiali, che hanno la possibilità di scegliere tra il materiale che viene portato uguale tutti, per costruirsi la propria moto. Marc dà delle indicazioni per seguire la sua strada, ma gli altri possono fare altrettanto e seguire la propria. Detto questo, credo che Marc sia stato molto preciso nel far capire a Gigi e agli ingegneri quello che vuole. Poi, alla fine, la moto e i componenti sono a disposizione di tutti“.