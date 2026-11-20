In Spagna non si parla d’altro nella mattinata di giovedì. Le condizioni fisiche di Carlos Alcaraz, reduce da due vittorie nelle prime due partite del round robin delle ATP Finals 2026 contro Frances Tiafoe e Daniil Medvedev, continuano a tenere banco. Il murciano ha già conquistato la qualificazione alle semifinali, ma a preoccupare sono i problemi alla coscia sinistra, che ieri lo hanno costretto a saltare l’allenamento per sottoporsi ad alcuni controlli radiografici. Gli esami hanno dato esito positivo, ma resta da capire se il numero uno spagnolo sarà in grado di scendere in campo contro Flavio Cobolli senza correre rischi.

Una situazione che interessa da vicino anche la nazionale spagnola, attesa dalla Coppa Davis, e sulla quale è intervenuto il capitano David Ferrer. L’ex tennista, che dal 2027 allenerà il norvegese Casper Ruud, è stato intervistato dai microfoni del programma El Larguero di Cadena SER, dove ha raccontato le proprie preoccupazioni dopo aver appreso del problema fisico accusato da Alcaraz.

“Non ero nervoso, ma temevo che si trattasse di uno strappo che gli avrebbe impedito di giocare ancora. Uno strappo di solito significa almeno due settimane di stop, quindi questa era la mia preoccupazione maggiore, ma mi sono rassicurato quando ha parlato in conferenza stampa“, ha rivelato Ferrer.

Il capitano della Spagna ha poi invitato Alcaraz a concentrarsi esclusivamente sul presente, rimandando ogni valutazione sui prossimi impegni a quando sarà più chiaro il quadro delle sue condizioni fisiche. Il murciano, infatti, dovrà capire come risponderà la coscia sinistra prima di prendere qualsiasi decisione in vista della Coppa Davis.

“Carlos deve concentrarsi su questo torneo ora, vedremo come si sentirà venerdì. Sarà messo alla prova. Ha anche il vantaggio di essere già sicuro del primo posto in classifica, ma non è facile giocare una partita senza spingersi al massimo, perché si vuole sempre vincere e non è facile gestire quel tipo di emozioni. Tuttavia, se puoi rilassarti in un torneo dove puoi perdere perché sai già che sei in semifinale, è in quella partita di venerdì“, ha aggiunto Ferrer.