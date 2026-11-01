David Alonso vince il GP di Malesia di Moto2. Distacco minimo tra Gonzalez e Guevara in classifica!

David Alonso si è aggiudicato il Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Sepang (reso rovente da temperature di 35°) il pilota colombiano ha centrato un successo di forza, il secondo stagionale, al termine di una prova nella quale ha dimostrato di avere un passo migliore degli altri e, appena ha preso il comando della gara, ha messo in scena una fuga. Fuga che è andata a forte rischio a 4 giri dalla fine quando, un errore pesante nella penultima curva, lo stava per disarcionare dalla sua moto, facendogli perdere oltre un secondo.

A livello di corsa al titolo, invece, la situazione si fa ancor più rovente, se possibile. A questo punto la classifica generale della classe più leggera vede ancora al comando Manuel Gonzalez ma con soli 3.5 punti di margine su Izan Guevara che continua la sua pressione sul connazionale. Ci attende un finale di campionato letteralmente vibrante!

La vittoria della gara odierna, come detto, è andata al colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) che ha tagliato il traguardo con un margine di vantaggio di 2.2 secondi sullo spagnolo Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar), mentre sale sul gradino più basso del podio il suo connazionale Angel Piqueras (Kalex QJ Motor MSI) a 3.5.

Quarta posizione per Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 6.1 che non ha la minima intenzione di mollare la presa nella corsa al titolo e continua a mettere pressione a Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) che chiude quinto a 14.1 dopo una gara del tutto anonima. Ancora uno spagnolo in sesta posizione, Adrian Huertas (Kalex Italtrans) a 16.6, davanti all’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) a 17.7. Ottavo lo spagnolo Ivan Ortolà (Kalex QJ Motor MSI) a 17.9, nono Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 18.5, mentre completa la top10 lo spagnolo Alex Escrig (Forward Klint) a 19.1. Chiude 16° Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) a 24.8, 22° Matteo Ferrari (Kalex Gresini) a 42.6, mentre esce di scena nelle prime battute Luca Lunetta (Boscoscuro SpeedRS Team).