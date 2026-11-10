Darren Cahill saluta Sinner: “Ogni campione ha una particolarità”. Jannik: “Un secondo papà, Norman simile a lui”

Darren Cahill ha contribuito in maniera determinante alla grande crescita di Jannik Sinner e lo ha accompagnato verso i cinque trionfi negli Slam (due Australian Open, due Wimbledon, uno US Open) nel corso delle ultime cinque stagioni. Le strade dell’attuale numero 2 del mondo e del super coach australiano si separeranno in vista del 2027, quando il fuoriclasse altoatesino sarà affiancato dallo svedese Magnus Norman, celebre per avere affiancato Stan Wawrinka.

Darren Cahill era presente accanto a Jannik Sinner in occasione della conferenza stampa che ha avuto luogo nella mattinata odierna presso la Torre Allian di City Life a Milano. In questa circostanza ha descritto il suo pupillo con poche parole: “Ogni campione di ogni sport ha una particolarità. Di lui mi ha sempre colpito la curiosità. Fa tante domande per continuare a migliorare, come tennista e come persona. Noi siamo stati il suo team e abbiamo cercato di aiutarlo ma alla fine quello che va in campo è lui“.

Jannik Sinner ha ascoltato le parole del maestro e ha risposto: “Ho avuto la fortuna di incontrare tante persone di sport diversi. Mi piace chiedere, soprattutto ai grandi campioni perché c’è sempre qualcosa da imparare. Darren ha tanta esperienza ha vissuto momenti sul campo prima di me e mi ha aiutato molto in questi anni”.

L’ex numero 1 del ranking ATP ha descritto anche Magnus Norman e ha speso splendide parole per Cahill: “Norman è una persona molto simile a Cahill, ha lavorato per tantissimi anni con Wawrinka. È una persona che accetta il modo in cui già stiamo lavorando e questo è importante: non cambiare nuovamente tutto. Di Darren mi mancherà sicuramente la parte personale, è diventato quasi il mio secondo papà, rimarrà per sempre nei miei contatti… No che poi mi blocchi, eh? (scherza, n.d.r). Ma è stato più brusco il cambiamento da Piatti a Vagnozzi con il cambio di tutto il team“.